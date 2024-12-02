AA

Isparta'da Mimar Sinan Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Isparta İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Furkan Cem Er ve partililerle buluşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, burada dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Burada yaptığı konuşmada Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" için tüm güç ve gayretleriyle çalıştıklarını belirtti.

"İYİLİĞİN TİMSALİ BİR DEVLET OLARAK SÖZ SAHİBİYİZ"

Isparta'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Memişoğlu, "Türkiye, özellikle son 22 senede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık dünyada söz sahibi. Hakkın ve haklının savunucusu, iyiliğin timsali bir devlet olarak söz sahibiyiz." ifadesinde bulundu.

"BİZLERİN İYİLİK MEDENİYETİNİN TEMSİLCİLERİ OLARAK DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Memişoğlu, devamında şu sözleri sarf etti:

İyiliğin temsili olan bir medeniyetiz. Kötülük maalesef kötülüğünü yapıyor. Bugün 45 bin insanı katleden, çoluk çocuk bakmadan kendi çıkarı ve maalesef emperyalist duygular için insanlara birbirini katlettiren kötülük medeniyetinin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kötülük kötülüğünü yapacak. Bizlerin iyilik medeniyetinin temsilcileri olarak daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve birbirimize kenetlenmemiz lazım. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her bir ferdin bu davayı ve sorumluluğu hissederek hareket etmesi gerekiyor.

Memişoğlu, kötülükle mücadeleye devam edeceklerini, kavga etmeden, eleştirmeden, fitne fesat üretmeden işlerini yapacaklarını, en iyisini yaparak iyilikle kötülüğü yeneceklerini vurguladı.

Çalışmalarını anlatan Memişoğlu, "Biz buna inanan insanız. İnancımız da imanımız da liderimiz de var. Onun için her zaman bütün arkadaşların bu sorumluğu hissederek en iyisini yapacağına inanıyorum." dedi.

"MÜNAFIK VE FİTNELERE BAKMAYACAĞIZ, İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, şu ifadelerde bulundu:

Isparta sağlık hizmeti anlamında Türkiye'nin örnek illerinden biri. Güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında çatışma olmayan ülke olarak çok daha iyi yerlere geleceğiz. Münafık ve fitnelere bakmayacağız, işimize bakacağız. Onun için çalışacağız, bir arada olacağız.

"İNSANLARDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAHİP ÇIKMALARINI İSTİYORUM"

Sağlık çalışanlarının bu ülkenin çok değerli insanları olduğuna değinen Memişoğlu, sözlerine şu ifadeler ile devam etti: