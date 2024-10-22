Yenidoğan Çetesi'nden yeni detaylar: Ne zaman çökertildi?

Yenidoğan Çetesi çökertilirken, detaylar gelmeye de devam ediyor.
AA Editör Masası'na konuk olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin detayları anlattı.
Bakan Memişoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.
Memişoğlu, deliller toplandıktan sonra 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon ile Yenidoğan Çetesi'nin çökertildiğini bildirdi.
Memişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"GEREĞİNİ YAPMAK ÜZERE HAREKETE GEÇTİK"
28 Mart'ta Sağlık Bakanlığımıza iletiliyor. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğümüze de o zaman ben müdürüm, oraya da iletiliyor. O süreçte teftiş kurulundan teftiş bekleniyor. Sonra İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak üzere harekete geçiyoruz.
"EMNİYETE SÖYLEDİK"
Mayıs ayında denetlemeler yapıyoruz. Denetlemelerde de şu görülüyor; biz bu denetlemeleri yapıyoruz ama bazı şüpheler var bunları denetleyemiyoruz. Hasta dosyalarına, doktorun olup olmadığına bakıyoruz ama bu çete öyle bir çete ki bunları manipüle ediyor, delil bulamıyoruz. Delilleştiremediğiniz bazı şeyleri nasıl yaparsınız, emniyetten yardım istiyoruz 5 Mayıs 2023 tarihinde.
Biz bunu delilleştirmek istiyoruz diyoruz. Ölmüş bebekleri bile uzun süre yatmış göstererek, bu bebekleri bu hastanelere yönlendirerek mağdur ettikleri ortaya çıkıyor.
"18 EKİM'DE RUHSATLARI İPTAL ETTİK"
5 Mayıs 2023'te emniyeti devreye sokuyoruz ve yardımcılarıma 'Emniyet ve savcılık ne isterse 7/24 bununla ilgili destek verin' dedim. 25 Eylül 2023'te anlık olarak olağanüstü denetim yapıyoruz. Dosyaların birçoğu bu aşamada elde edilmiş oluyor. Bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu kanaatini içeren tıbbi mütalaa 16 Eylül 2024'te savcılığa gönderiliyor. Savcılık 16 Ekim 2024'te iddianamesini bitiriyor. Biz de 18 Ekim'de hastanelerin ruhsatlarını iptal ediyoruz ve kapatıyoruz.
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