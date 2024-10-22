Yenidoğan Çetesi'nden yeni detaylar: Ne zaman çökertildi?

Yenidoğan Çetesi çökertilirken, detaylar gelmeye de devam ediyor.

AA Editör Masası'na konuk olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin detayları anlattı.

Bakan Memişoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Memişoğlu, deliller toplandıktan sonra 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon ile Yenidoğan Çetesi'nin çökertildiğini bildirdi.

Memişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"GEREĞİNİ YAPMAK ÜZERE HAREKETE GEÇTİK"

28 Mart'ta Sağlık Bakanlığımıza iletiliyor. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğümüze de o zaman ben müdürüm, oraya da iletiliyor. O süreçte teftiş kurulundan teftiş bekleniyor. Sonra İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak üzere harekete geçiyoruz.

"EMNİYETE SÖYLEDİK"

Mayıs ayında denetlemeler yapıyoruz. Denetlemelerde de şu görülüyor; biz bu denetlemeleri yapıyoruz ama bazı şüpheler var bunları denetleyemiyoruz. Hasta dosyalarına, doktorun olup olmadığına bakıyoruz ama bu çete öyle bir çete ki bunları manipüle ediyor, delil bulamıyoruz. Delilleştiremediğiniz bazı şeyleri nasıl yaparsınız, emniyetten yardım istiyoruz 5 Mayıs 2023 tarihinde.



Biz bunu delilleştirmek istiyoruz diyoruz. Ölmüş bebekleri bile uzun süre yatmış göstererek, bu bebekleri bu hastanelere yönlendirerek mağdur ettikleri ortaya çıkıyor.