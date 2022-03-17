Kenan Doğulu: Siyasi baskı yüzünden rahat değiliz

Kenan Doğulu, sanatçıların baskı altında olduğunu ve sanatlarını özgür icra edeceklerini öne sürdü. Doğulu, “ "Yasaklar ve siyasi baskı herkesi darmaduman etti" dedi.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan İSTanbul dergisine açıklamalarda bulundu.

Tolga Akyıldız'ın sorularını yanıtlayan Doğulu, Türkiye'de sanatın ve sanatçının üzerinde baskı olduğunu öne sürdü.

"SANATÇI KENDİNİ BU DÖNEMDE ÖZGÜR HİSSETMİYOR"

Ülkedeki siyasi ve diğer koşullar nedeniyle sanatçıların kendilerini özgürce ifade edemediğini iddia eden ünlü şarkıcı, "Sanatçı kendini özgür hissetmiyor maalesef bu dönemde. İfade özgürlüğü yeniden kazanılıp hayaller kurmaya izin verilince çok şey değişecek" dedi.

"OTOSANSÜR SANATÇILARI TEDİRGİN HALE GETİRDİ"

Açıklamalarına devam eden Doğulu, otosansür baskısı olduğunu söyleyerek tedirgin hale geldiklerini de belirtti.

Doğulu konuyla ilgili, "Kim ne der, kimi üzer, kimi kızdırırız diye düşünmekten özgür ve özgün davranamıyoruz. Konserler zor yapıldığından köreliyoruz. Sürekli bir ekranın karşısındayız. Sohbet etme, fikir alışverişi yapma, dertleşme azaldı. Bu da kolektif bilinçten çıkan o ilhamı, orijinal fikirleri sekteye uğrattı. Otosansür bakısı tedirgin bir hale getirdi sanatçıları ve ekipleri." şeklinde konuştu.

"İNSANLAR ARASI KUTUPLAŞMA BÖYLE DEĞİLDİ"

Son olarak 90'larla günümüzü kıyaslayan ünlü şarkıcı, "Neşemiz henüz çalınmamıştı ve insanlar arası kutuplaşma böylesine derin değildi." ifadelerini kullandı.

EŞİNİN AÇIKLAMALARI SONRASI SESSİZLİĞİYLE BİLİNİYORDU

Öte yandan Doğulu'nun siyasi çıkışı akıllara eşi Beren Saat'in önceki siyasi demeçlerini getirdi.

Doğulu, Beren Saat'in siyasi açıklamaları sonrası sessiz kalmasıyla biliniyordu.