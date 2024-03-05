Kentsel dönüşüm konusunda Murat Kurum rakiplerinin önüne geçiyor İstanbul'un öncelikli sorunlarından biri depreme karşı hazırlık. Bu noktada en önemli konu şüphesiz kentsel dönüşüm. Peki Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu şimdiye kadar ne vadetti ve neler yaptı? Detaylar haberimizde..

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ensonhaber.com

Türkiye'deki fay hatlarını inceleyen deprem uzmanlarının neredeyse tamamının ortak bir görüşü var: İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor.

Olası depreme karşı Megakent'in hazırlanması için kentsel dönüşüm projelerinin önemi oldukça büyük.

Yerel seçimler öncesi Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu çeşitli vaatler sıralıyor.

İki ismin bugüne kadar yaptıkları da yapacakları konusunda seçmenlere fikir veriyor.

İmamoğlu 100 bin dedi, 5 bin yaptı

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce 100 bin konutun dönüşümünü sağlayacağını söylüyordu.

Ancak göreve geldikten sonra verilen sözler unutuldu. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 bin konut dönüşümünü geçemedi.

Depreme hazırlanması gereken İstanbul için bu rakam oldukça düşük.

İmamoğlu, kentsel dönüşümle ilgili başarılı olabileceğine kendisi de pek inanmıyor.

4 yılda çözeriz diyordu, 100 yılda çözülemez demeye başladı

Uğur Dündar'a konuşan Ekrem İmamoğlu, "Hızla hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım." ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB Başkanı, seçimlerden önce kentsel dönüşümü 4 yılda çözeceğini vadediyordu.

Murat Kurum 650 bin konut vadediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinde bulunan Murat Kurum ise kentsel dönüşüm konusunda oldukça büyük bir tecrübeye sahip.

Murat Kurum, son 5 yıl içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde 365 bin konutun dönüşümünde aktif rol oynadı.

Murat Kurum, İstanbul'da 650 bin konutun dönüştürüleceğini vadediyor.

Verdiği sözleri hep tuttu

Murat Kurum'un bu sözü, seçmende fazlasıyla karşılık buldu.

Bunun nedeni ise Kurum'un daha önce yaptıkları.

Örneğin; İzmir ve Elazığ depremlerinden sonra hemen çalışmaya başlayan Murat Kurum, 1 yıl içerisinde verilen sözleri yerine getirdi.

Deprem konutlarının yanı sıra Rize'den Bingöl'e kadar birçok ilde dönüşümlerin mimarı olarak Murat Kurum öne çıktı.

Kentsel dönüşümde Murat Kurum farkı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da hızla afet konutları için kolları sıvayan Murat Kurum, konutların hızla teslim edilmesinde aktif rol oynadı.

İki aday arasında, kentsel dönüşüm noktasındaki fark oldukça büyük.

Rakibinin bu konudaki tecrübesinin ve başarısının farkında olan Ekrem İmamoğlu, meydanlarda yaptığı konuşmalarda, kentsel dönüşüm konusuna girmekten kaçınıyor.