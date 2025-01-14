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Haber Merkezi

Yasa dışı bahisle mücadele devam ediyor.

Özellikle sanal ortamda yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ünlüler, polisin radarında.

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya ünlülerinin ilk dalgada yakalanarak ev hapisine mahkum edildiği soruşturma kapsamında sosyal medya ünlüleri de mercek altında.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu tespit edilmişti.

Ayrıca Durmaz'ın yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ TALEBİ REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu.

İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme kararını verdi.

Buna göre söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.