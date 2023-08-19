Kıbrıs'taki olaylara Ömer Çelik'ten tepki: BM'nin tavrı kabul edilemez AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs'ta Pile köyündeki yol çalışmalarında çıkan olaylara nedeniyle BM'ye tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü’ne ulaşımı kolaylaştırmak için hayata geçirmek istediği Pile-Yiğitler Projesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışıldı.

Projenin hayata geçirileceği yerde gerginlik yaşandı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kimsenin toprağında, malında gözümüz yok" dedi.

Ömer Çelik tepki gösterdi

KKTC’de yaşanan gerilimle ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, yolun insani bir amaç taşıdığına dikkat çekti.

"BM'nin tavrı kabul edilemez"

"Buna karşılık Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavır kabul edilemez ve son derece yanlış olmuştur." diyen Ömer Çelik, "Barış Gücü’nün Rum Kesimi’ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs’taki varlığını ve itibarını zedelemiştir." ifadelerini kullandı.

"Pile-Yiğitler yolu, insani bir amaç taşımaktadır"

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kıbrıs Türklerinin Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için yapılmakta olan Pile-Yiğitler yolu, insani bir amaç taşımaktadır.



Buna karşılık Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavır kabul edilemez ve son derece yanlış olmuştur.



Barış Gücü’nün Rum Kesimi’ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs’taki varlığını ve itibarını zedelemiştir.

"Bu tutum Barış Gücü’nün tarafsızlığına ağır darbe vurmuştur"

Barış gücü, Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin vermiştir.



Dolayısıyla Barış Gücü’nün bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı tutum, çifte standart içermektedir ve Barış Gücü’nün tarafsızlığına ağır darbe vurmuştur.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne desteğimiz tamdır"