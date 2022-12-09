Kıdem tazminatı ne kadar olacak? 2023 Kıdem tazminatı hesaplamaları ve ayrıntıları

Kıdem tazminatı ne kadar olacak? 2023 Kıdem tazminatı hesaplamaları ve ayrıntıları

Kıdem tazminatının gelecek yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. 2023 asgari ücret zam görüşmeleri başladı. Peki kıdem tazminatı ne kadar olacak? işte 2023 Kıdem tazminatı hesaplamaları...

2023 yılında ödenecek asgari ücret zammıyla ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte bazı ücretlerde de değişimler yaşanmış olacak. Bunlar arasında kıdem tazminatının tavanı da bulunuyor. Peki kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2023 Kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Mevcut asgari ücretle beraber asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 6471 lira olmuştu. Örneğin 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 64 bin 700 TL miktarına geldi. (Kıdem tazminatı şeklinde hesaplamıştır. İhbar tazminatı ve diğer özlük haklarına ilişkin hesaplar katılmamıştır. Yalnızca oranın net olarak belli olması için kıdem tazminatı baz alınmıştır. Damga vergisi ise hesaplamaya dahil edilmemiştir.)

Kıdem tazminatı tahminleri neler?

Ayrıca asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 8412 liraya, yüzde 40 zam gelmesi halinde 9059 liraya, yüzde 50 zam gelmesi halinde ise 9706 liraya yükselmesi beklenmekte.