Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Asiltürk için Karamollaoğlu’na başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Asiltürk için Karamollaoğlu’na başsağlığı diledi

Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı nedeniyle Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sabah saat 09.00 sularında hayatını kaybetti.

Ambulans uçakla 13 Eylül’de İstanbul’dan Ankara Şehir Hastanesi’ne nakledilen Asiltürk'ün, doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucu zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı yaşadığı belirlenmişti.

Edinilen bilgiye göre, Asiltürk'ün koroner arter hastalığı sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.

KARAMOLLAOĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI TELEFONU AÇTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı nedeniyle, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla aradı.

Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet dileyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Milli Görüş camiasına da başsağlığı dileklerini iletti.

"MİLLİ GÖRÜŞ CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN"

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün vefatıyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu başsağlığı mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden siyasi tarihimizin önemli ismi, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin ve Milli Görüş camiasının başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.