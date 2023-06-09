Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi: Ağır bir yenilgi olarak kabul etmiyorum... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında defalarca yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Ağır bir yenilgi olarak kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha kaybettiği seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına çıktı.

Muhalefetin büyük bir kesiminin istifasını istediği Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de soruları yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğinin sinyalini bir kez daha verirken, seçimin nerede kaybedildiğine değindi.

Büyük seçimlerin kaybedilmesini ağır bir yenilgi olarak kabul etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri aktardı;

"CHP kırsalda yeteri kadar etki gösteremedi"

Biz nerede kaybettik? Bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik. CHP kırsalda yeteri kadar etki gösteremedi. 3 milyonluk fark 1,2,3 tane sandık kurulan yerlerde oluştu. Buralarda daha fazla gidilebilirdi. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış.

"Ağır bir yenilgi olarak görmeyi kabul etmem"