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    Kılıçdaroğlu ve Bahçeli arasında köprü tartışması

    Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin “Köprüden geçmem diyorsanız, yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz." sözlerine, “Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 15:20
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    Kılıçdaroğlu ve Bahçeli arasında köprü tartışması

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

    Bahçeli, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili eleştire yönelik konuştu.

    "YÜZE YÜZE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEBİLİRSİNİZ"

    1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretleri bahane edilerek karalama yapıldığını söyleyen Bahçeli, “200 lira olması fazlaymış, hedef tutmazsa farkı millet ödeyecekmiş. Köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından CHP adına kürsüye grup toplantısı için Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

    "SEN BARAJI GEÇEMEYİNCE NEREYE YÜZECEKSİN?"

    Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili sözlerine yanıt verdi.

    CHP lideri, "Tek bir sorum olacak, sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" dedi.

    Kılıçdaroğlu ve Bahçeli arasında köprü tartışması #1

    Kılıçdaroğlu ve Bahçeli arasında köprü tartışması #2


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