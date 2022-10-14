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    Kılıçdaroğlu Washington yolculuğunu anlattı

    Kılıçdaroğlu Washington yolculuğunu anlattı

    Kemal Kılıçdaroğlu, ortadan kaybolduğu anları hamburger yemeye gittik diyerek geçiştirdi. Beraberindeki gazeteciler bunu daha fazla sorgulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 12:44
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu burada bilim insanları, türk öğrenciler ve akademisyenlerle tamaslar gerçekleştirdi.

    Kılıçdaroğlu'nun gezisinin en dikkat çeken yönü ise Boston'dan Washington DC'ye yolculuğu oldu.

    Pennsylvania üzerinden Washington

    Kılıçdaroğlu'nun iki nokta arasını havayolu ile geçmesi beklenirken bu plan iptal edildi ve kara yolu ile seyehat eden Kılıçdaroğu New York'a uğrayıp oradan da Pennsylvania üzerinden Washington'a geçti.

    Bu yolculuk sırasında ise 8 saatlik bir boşluk dikkat çekti.

    Türkiye'de gündem olan bu durumu, Kılıçdaroğlu'nun temaslarını takip eden gazeteciler kendisine soruldu.

    Kılıçdaroğlu New York'ta video çektiklerini ve yolda da hamburger almak için durduklarını söyledi.

    "Bindik arabaya, New York’a geldik"

    Kılıçdaroğlu o seyehati şu ifadelerle anlattı:

    “Kimsenin haberi olmaması lazım, normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında ‘Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek’ diye söyleyin' dedim. Bindik arabaya, New York’a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk. İçeri girmedik. Arabayı bir yere koyduk. Gürültü var tabii.

    Kılıçdaroğlu Washington yolculuğunu anlattı #1

    "Benzin istasyonundan hamburger aldık"

    Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington’a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere.

    Burada kimse beni tanımaz diye geziyorum. Birisi 'Sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz?' dedi. 'Türk müsün?' dedim. 'Türkmenistandanım' dedi. 'İyi gel bakalım' dedim."

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun New York'tan Washington'a araba yolculuğuKılıçdaroğlu Washington yolculuğunu anlattı #2


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