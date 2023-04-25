Kılıçdaroğlu'na destek veren Kandil'den seçim için açık tehdit: İç savaş çıkarırız Terör örgütü PKK elebaşı Bese Hozat, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda iç savaş çıkartacaklarını itiraf etti.

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CHP Lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgürlük vaatlerinin ardından destek yağdıran Kandil, şu sıralar sınırları zorlayan açıklamalarla gündeme geliyor.

Yapılan açıklamalara göre, Kılıçdaroğlu terör örgütünün adeta tek umudu oldu.

PKK elebaşları, HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu için bir yandan oy isterken bir yandan da tehditler savuruyor.

Bu süreçte örgütün yayın organlarına açıklamalar yapan isimlerden biri de terörist elebaşı Bese Hozat.

Daha önce Kılıçdaroğlu'na açık destekte bulunan terörist, "HDP'nin tutumu seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

İç savaş tehdidi

Bu kez ise açık açık tehdit savurarak şunları söyledi:

Bu AKP-MHP faşist rejimi iktidarda kalırsa Türkiye'nin geleceğinin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir iç savaşa çağrıdır. Bunun zeminini adım adım hazırlıyorlar. AKP-MHP faşizmi, Türkiye'de iç savaşın zeminini adım adım döşüyor. Bu İmralı işkence, tecrit sistemine, karşı çok güçlü mücadele etmek gerekiyor.

Ne olmuştu

Kılıçdaroğlu, ittifakların şekillendiği süreçte çareyi HDP'nin desteğini almakta buldu.

6'lı masada yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, partinin desteğini tam olarak kazandı.

Görüşmeden 2 gün sonra HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan, aday çıkarmayacaklarını açıklayarak Kılıçdaroğlu'na yeşil ışığı yakmış oldu.

Bunun üzerine Kandil'den Millet İttifakı'na destek yağmaya başladı.