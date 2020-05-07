Kılıçdaroğlu'ndan döviz yorumu

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, devalüasyon yaşandığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, üretim ve tüketimi durma noktasına getirdi.

Dünya ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar, Türkiye'yi de büyük ölçüde etkiledi.

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında hızla değer kaybetti.

DOLAR / EURO / ALTIN

Dolar, 7,24'e kadar yükseldi. Euro ise 7,81'e kadar çıktı. Yükseliş altın fiyatlarını da atağa geçirdi. Altının gramı 395 liraya kadar yükseldi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. CHP Lideri, "Devalüasyon yaşıyoruz." dedi.

"LONDRA'DAKİ NEDEN DOLARA OPERASYON YAPMIYOR DA TL'YE YAPIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer Türk Lirası güven veren bir para değilse, o zaman doğal olarak dolara ve altına yatırırlar. Ekonomi iyiyse, ekonomi vatandaşa güven veriyorsa, ihracatı artırabiliyorsanız o zaman TL'ye olan güven artar. TL'ye yönelik Londra'da operasyon yapılıyor deniyor. Londra'da oturanlar niye dolara operasyon yapmıyorlar da TL'ye yapıyorlar. Bunu düşünmek lazım. TL neden bu hale geldi?" ifadelerini kullandı.