Kılıçdaroğlu'ndan hükümete MTV çağrısı

CHP Lideri, koronavirüs nedeniyle motorlu taşıtlar vergisinin bu yıl alınmamasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs sürecinde işleri olumsuz etkilenen esnaf temsilcileriyle video konferansla görüştü.

Toplantıya İzmir, Kırşehir, Rize, Uşak, Kırklareli, Kars, Muş, Diyarbakır, Kilis, Sivas ve Manisa Esnaf Odaları Başkanları ile Kasaplar Federasyonu ve Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanları katıldı.

Toplantıda Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Veli Ağbaba eşlik etti.

"ESNAF GÜNLÜK YAŞIYOR"

Esnafın pandemi sürecinde "faizsiz kredi, çek-senet, vergi ödemeleri" gibi konularda yaşadığı sorunları dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarların günlük yaşadığını, kendisi ve komşu esnafı o gün için bir gelir elde ettiyse "Allah'a şükür" dediğini söyledi.

Görüşmede mazot desteğinden söz edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, taksi, otobüs, servis ve tır şoförlerinin durumunu bildiklerini ifade etti.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"MECLİS AÇILDIĞINDA KONUYLA İLGİLİ KANUN TEKLİFİ VERECEĞİZ"

"Meclis açıldığıda bir kanun teklifi vereceğiz, bu yıl, 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın. Koronavirüs sadece bizi değil, dünyayı etkiliyor. Dünyada meclisi kapalı olan sadece Türkiye. Fransa, İngiltere, Güney Kore, Japonya, Papua Yeni Gine, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır... Hepsinde açık, bizde kapalı. Niye kapalı kardeşim. Vatandaşın derdi var, kanun çıkaralım, varsa böyle dertler süratli şekilde yapalım, hayata geçirelim. Bütün Parlamentonun bu konuda ortak hareket etmesi lazım."