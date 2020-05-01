CHP Lideri, İslam ülkelerindeki üniversite sayısının Amerika'daki üniversite sayısından daha az olduğunu bunun sorgulanması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınına katılarak gündemi değerlendirdi.

CHP Lideri, İslam ülkelerini bilim konusunda yetersiz kalmakla eleştirdi.

Amerika'daki üniversite sayısının İslam ülkelerindeki üniversite sayısından fazla olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bunun sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'ndan İslam ülkelerine üniversite eleştirisi VİDEO

"HERKES SORGULAMALI"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu soruyu herkesin kendisine sorması lazım. Neden, bütün İslam dünyasındaki üniversite sayısı, Amerika'daki üniversite sayısından daha az. Neden?Niye Müslümanlar kendilerine bu soruyu sormuyor? Ramazan ayındayız, Suudi Arabistan da sorsun, Pakistan da sorsun, Türkiye de sorsun. Hepimizin sorması lazım. İslamiyet'in çıkışındaki o olağanüstü gelişme, bilimde sanatta kültürde... Neden birdenbire kaybettik biz bütün bunları? Bunları sorgulayacağız, sorguluyoruz da. Ve düşünmemiz lazım bunları." şeklinde konuştu.