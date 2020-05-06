Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'na uyarı

Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde sürekli farklı tartışmalara dahil olan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun polemiğe girmemesini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında yapılan MYK toplantısında, kurmaylara bazı uyarılarda bulundu.

Bu uyarıların hedefindeki isim ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ydu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine yönelik fotoğraflı tacizin başrolünde olan Canan Kaftancıoğlu; bir gün gazetecilerle kavga eden isim olurken, ertesi gün darbe iması yaparak gündeme geldi.

Kaftancıoğlu'nun üst üste skandallarla anılması Kılıçdaroğlu'nu da bu uyarıyı yapmak zorunda bıraktı.

"MALZEME VERMEYİN"

CHP Lideri, toplantıda, "Türkiye’nin gündeminin dışına çıkmamalıyız. Gereksiz polemiğe girmeyin. Eleştirilerinizi somut örneklere dayandırın. İnsanların umuda ihtiyacı var, olumsuz cümleler kurmayın. Malzeme vermeyin. Hassas bir süreç yaşıyoruz, bunlara dikkat edelim. Gerçekten de vatandaşlarımızın umuda ihtiyacı var. Biz bir şekliyle onlara umut olmalıyız." ifadelerini kullandı.