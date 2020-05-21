Kılıçdaroğlu'ndan milletvekili transferi sözü

CHP Lideri, Davutoğlu ve Babacan'ın partisine milletvekili verebileceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele 1 canlı yayınına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, son günlerde tartışılan milletvekili transferlerine de değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu; Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerine milletvekili transferine yeşil ışık yaktı.

"BUNU YAPMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR"

CHP Lideri, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bir iktidar partisi, muhalefet partilerine, seçime girecek bir partiye kumpas kurup, 'Onu acaba demokrasinin, siyasetin dışına nasıl atabilirim.' arayışına giriyorsa korkudan giriyordur. Biz 'Milletvekili vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız' diye bir taahhütte bulunmadık. Böyle bir şey doğru da değil zaten. Ben Gelecek Partisinin Genel Başkanıyla da Deva Partisinin Genel Başkanıyla da bu konuları hiç konuşmadım. Sadece sorular üzerine yanıt verdim. Eğer demokrasiye karşı böyle bir kumpas kurulursa bu kumpası çözmek bizim görevimizdir. Bu aynı şekilde İYİ Parti'nin de Saadet Partisinin de Demokrat Partinin de görevidir."