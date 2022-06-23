Marmaris’te çıkan yangını incelemeye giden CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu, burada hükümeti uçak ve helikopter üzerinden eleştirmeye çalıştı. O sırada duyulan sesler, dinleyenlerin dikkatini dağıttı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde önceki akşam başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılıyor.

Yangına, ilk çıktığı dakikalardan itibaren müdahale başladı.

Devletin tüm imkanları da, bu yangını söndürmek için seferber edilmiş durumda.

Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinde

Bazı bölgelerden tahliyeler sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da orman yangınını incelemeye gitti.

Son durum hakkında bilgi alan CHP Lideri, Armutalan bölgesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan yangın bölgesinde uçak ve helikopter vaadi VİDEO

“Verin görevi bize, biz yapalım”

Konuşmasına sitem ederek başlayan Kılıçdaroğlu, yangınlardan iktidarın sorumlu olduğunu söyledi.

Orman yangınlarına müdahale etmek için Türkiye’nin helikopter ve uçak filosunun olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, burada bir de vaatte bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya.” dedi.

Konuşma sırasında gelen helikopter sesi

Bu konuşma sırasında da CHP Lideri'nin olduğu bölgede yangına müdahale eden helikopterin sesi duyuldu.

CHP Lideri'nin kurmayları da müdahaleyi gözleriyle takip etti.

4 Temmuz’da gelecek

Öte yandan yangın bölgesinden ayrılmayan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bu tür yangınlarda kullanılması için gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin 4 Temmuz'da geleceğini açıklamıştı.

Bakan Kirişci, “Gece görüş kameralı helikopterler var. Dünyada bu araçları yapıp pazarlayan birkaç firma var, biz on tane gece görüş helikopterimizi 4 Temmuz'da envanterimize katmış olacağız.” demişti.