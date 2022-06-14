Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi olması adaylığına engel mi' anketi

İyi Parti'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığında Alevi olmama kriteri getirmeye çalışması, anket çalışmalarına yansıdı.

2023 seçimlerine 1 yıl gibi az bir süre kalırken, siyasi partiler de tüm hazırlıklarını hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylığını resmi olarak açıklarken, 6'lı masa etrafında toplanan Millet İttifakı henüz bir aday belirleyemedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, adaylıkta ismi ön plana çıkarken İyi Parti, adaylık kriterinde inanç tartışması başlattı.

"Alevi aday olmasın"

İyi Partili vekil Halil İbrahim Oral'ın, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının seçmen açısından problem olacağını söylemesi, masada krize yol açtı.

İyi Partili vekil, Müslümanlardan oy alabilmek için Sünni bir adayın daha iyi olacağını belirterek "Türk toplumu açısından yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu, oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir." ifadelerini kullandı.

CHP'den kamuoyu yoklaması

İyi Parti'nin Sünni bir adayın çıkarılma talebi sonrası anket şirketleri de kamuoyunun nabzını bu yönde yoklamaya başladı.

Son olarak CHP'ye yakınlığı ile bilinen Artıbir Araştırma şirketi de bu yönde, içinde muhafazkar seçmenin yoğun olduğu kentlerde de gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Samsun ve Konya'da bin kişiyle yapılan ankette, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Alevi olması sizin için bir sorun mu?" sorusu soruldu.

"Alevi olması sorun değil"

Ankete göre halkın yüzde 86,3'ü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinin kendileri açısından bir sorun teşkil etmediğini söyledi.

"Evet sorun" diyenlerin oranı yüzde 9,6'da kaldı. Yüzde 4,1 ise 'Fikrim yok' seçeneğini işaretledi.

İyi Parti'ye göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması adaylığına engel