Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir de, koltuk krizine dahil oldu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söylemesiyle, Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Murat Ongun harekete geçti. Sosyal medyada tepki tweet’lerini beğenen Ongun’a Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir cevap verdi.

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'İstifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mücadeleye devam mesajı verdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise makama göz dikti.

Baş başa görüşmelerden de sonuç çıkmayınca, koltuk krizi daha da büyüdü.

Karşılıklı atışmalardan geri duran iki isim, kurmaylarını sosyal medya üzerinden çatıştırıyor.

Gerginlik parti içine yansırken, fitili ateşleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu oldu.

"Adayız demediler"

Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söyleyen Kuşoğlu, İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel için “Grup Başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler.” dedi.

"Yani her ikisi de Kemal Bey'in koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar?" diyen Kuşoğlu, "Adaylarsa, aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı, girerler, yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak, sorumluluk da almalıyız, bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun, dahil oldu

Bu sözler üzerine İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Murat Ongun harekete geçti.

Ongun, Twitter'da Kılıçdaroğlu ve Bülent Kuşoğlu'na ağır eleştiri getiren paylaşımları beğendi.

"İstifa edip, siyasete girsin"

Ongun'un bu beğenilerinin görüntüleri ile bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir, krize dahil oldu.

Demir, paylaşımları alıntılayarak “Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum.” notunu düştü.

Gündeme bomba gibi düşen tweetler

Ongun'un beğendiği tweetler:

"Biz de sizi tarihin en karanlık sayfalarına yazacağız. CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz. Sandıkta görüşürüz", "Bir şey soracağım, bu bey kimdir, halktaki karşılığı nedir, CHP parti çevresi dışında kendisini tanıyan eden var mıdır ki, böyle arada bir ortaya atılıp muhtıra tarzında açıklamalar yapıyor. Bu kişinin gücü nereden gelmektedir, samimi olarak soruyorum?", "Bürokrat kibriyle yüzleşiyoruz."