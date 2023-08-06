Kılıçdaroğlu’nun ‘tabanı heyecanlandıracak açıklaması’ merak konusu oldu “Değişim” tartışmalarının sürdüğü CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni hamle yapacak. Buna göre Kılıçdaroğlu’nun 'tabanı heyecanlandıracak açıklamasının' tüzükle ilgili olduğu söylenirken, CHP'li isim bu hamleyle, “Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur” mesajı verecek.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz mayıs ayında iki turlu olarak yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferiyle biten seçim, ana muhalefeti ve ittifaklarını derinden sarstı.

Girdiği her seçimden mağlubiyetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık istenmiyor.

Yeni bir hamlenin peşinde...

Birçok partili “değişim” istiyor.

Bu beklentilere rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gitmemekte direniyor.

Kendi seçtiği delegeleriyle koltuk savaşına giren CHP Lideri, her ne kadar “istifa” çağrılarına kulak tıkasa da, yeni bir hamlenin peşinde…

Son olarak tv100 ekranlarında yayınlanan “Özgür İfade”de gazeteci Cansu Canan Özgen, dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

CHP'nin üst düzey yöneticisi anlattı

CHP’nin üst düzey yöneticisi ile yaptığı görüşmeyi anlatan Özgen, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Bu açıklama, parti tabanını heyecanlandıracak bir devrim olarak nitelendiriliyor. Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP’de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek. Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek.

“Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur”

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, 'tabanı heyecanlandıracak açıklamasının' tüzükle ilgili olduğu söyleniyor.

Yine kulislerden aktarılana göre, Kılıçdaroğlu bu hamleyle, “Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur” mesajı verecek.