Kilis’e giriş çıkışlarda kısıtlama getirildi

Kilis'te artan koronavirüs nedeniyle Gaziantep ile Hatay'dan gelen araçlara, pazar günü 00.00'a kadar Valilik tarafından kısaltama getirildi.

Kilis'ten Gaziantep'te bir fabrikaya servis ile gidip gelen işçilerde koronavirüs çıkmasından sonra Kilis Valiliği, bir dizi tedbirleri uygulamaya koydu.

İŞÇİLERDE ÇIKAN VİRÜS SONRASI ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GELDİ

Kilis Valiliği tarafından, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmakta olan Büyükşehir statüsündeki Gaziantep ve Hatay illerinden sokağa çıkma yasağı uygulaması başlamadan önce Kilis'e akraba ziyareti, hafta sonu izni gerekçelerle yoğun bir ziyaret trafiği başladığından,10 Mayıs 2020 Pazar günü saat 00.00'a kadar Kilis sınırlarına karayolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya yapılacak tüm girişlerin, aşağıda belirtilen istisnalar haricinde geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Bu gelişme üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında Gaziantep'ten gelen araçlar üzerinde uygulama yapmaya başladı.

Jandarma ekipleri de Hatay istikametinden gelen araçlar üzerinde benzer uygulama yapmaya başladı. Hatay ve Gaziantep'ten köy yollarını kullanarak Kilis'e gelenlerin engellenmesi için de jandarma ekipleri denetimleri başladı.