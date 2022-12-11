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    Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu

    Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında milyonluk soru, Batu Alıcı'ya soruldu. Herkesin merakla beklediği soru ise "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir" oldu.
    • 11.12.2022 - 21:56
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 22:49
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    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında hız kesmeden devam ediyor.

    4 Aralık Pazar akşamı, Batu Alıcı, 400 bin TL değerindeki soruyu yanıtlayarak milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.

    1 milyonluk soru soruldu

    20 yaşındaki yarışmacı 3 yıl sonra 1 milyonluk soruyu gören ilk yarışmacı olurken, programın yeni bölümü bu akşam yayınlandı.

    Herkesin merakla beklediği 1 milyonluk soru, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisine soruldu.

    Batu Alıcı soruyu cevaplamadan yarışmadan çekildi.

    İşte 1 milyonluk soru:

    Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

    A: Bala Hatun B: Banu Çiçek C: Bamsı Beyrek D: Bayındır Han

    Sorunun doğru cevabı:  Bala Hatun

    Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu VİDEO

    Kim Milyoner Olmak İster de 1 milyonluk soru belli oldu #1


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