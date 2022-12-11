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- Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında milyonluk soru, Batu Alıcı'ya soruldu. Herkesin merakla beklediği soru ise "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir" oldu.
- 11.12.2022 - 21:56
- Güncelleme : 11.12.2022 - 22:49
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında hız kesmeden devam ediyor.
4 Aralık Pazar akşamı, Batu Alıcı, 400 bin TL değerindeki soruyu yanıtlayarak milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.
1 milyonluk soru soruldu
20 yaşındaki yarışmacı 3 yıl sonra 1 milyonluk soruyu gören ilk yarışmacı olurken, programın yeni bölümü bu akşam yayınlandı.
Herkesin merakla beklediği 1 milyonluk soru, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisine soruldu.
Batu Alıcı soruyu cevaplamadan yarışmadan çekildi.
İşte 1 milyonluk soru:
Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?
A: Bala Hatun B: Banu Çiçek C: Bamsı Beyrek D: Bayındır Han
Sorunun doğru cevabı: Bala Hatun
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu VİDEO