Kınıklı Deresi'ndeki atık suyla ilgili inceleme başlatıldı

Ekipler, dereye atık su deşarjı bulunan tesisleri inceledi. Tesislerden atık su numunesi alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi'nde ortaya çıkan renk değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Sultanköy Mahallesi'nde denize dökülen derenin, geçtiğimiz aylarda siyah tonlarda akmaya başladığına dair haberler, tartışma konusu olmuştu.

Bakanlık tespit etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu dere için düğmeye bastı.

Başlatılan incelemede, atık suyun Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne ait olduğu tespit edildi.

Atık su numunesi alındı

AA'nın haberine göre, denetim ekipleri, dereye atık su deşarjı bulunan tesislerde inceleme yaptı. Analiz yapılması için tesislerden atık su numunesi alındı.

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Kınıklı'da yaşananlar

Marmaraereğlisi Çevre Gönülleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, çevredeki derelerde sürekli renk değişimlerinin yaşandığını söylemişti.

Aksun, derenin renk değiştirdiğini görünce hemen yetkililere haber verdiklerini ifade ederek, "Bu derede uzun yıllardır kirlilik yaşanıyor. Fabrikaların, sanayi kuruluşlarının yetkililerce daha fazla denetlenmesini istiyoruz. Burada simsiyah, çok kötü bir görüntü ve koku var.

"Bu denizden çıkan balıkları biz yiyoruz"



Bunun bir fabrikadan kaynaklanan durum olduğunu tahmin ediyoruz. Yetkililer bakıp değerlendirecek. Bu denize biz giriyoruz, denizden çıkan balıkları biz yiyoruz, şimdi bu denize girilmez. 'Marmara yaşasın' diyoruz." diye konuşmuştu.

Deniz siyaha büründü

Mahalle sakinlerinden Eren Budak da koku üzerine bölgeye geldiklerini dile getirerek, şöyle konuşmuştu:

"Dere zaman zaman böyle akıyor. O yüzden siyah aktığı için denize giremedik. Denizin büyük kısmı da siyahla kaplanmış. Büyük ihtimalle fabrika atığı."