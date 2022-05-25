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    Kira artışı toplantısından çıkan kararlar

    Kira artışı toplantısından çıkan kararlar

    Kira artış oranlarına düzenleme getirme amacıyla bir araya gelen bakanlıklar; Hollanda modeli, kiralık projeler ve fahiş artışa ceza sistemi için hazırlık yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 09:56
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    Türkiye'de son zamanlarda kiralık daire fiyatlarına uygulanan yüksek zamlar kontrolden çıktı.

    Yıllık kira artışının yüzde 100'ü geçmesiyle milyonlarca kiracı konut kriziyle karşı karşıya kaldı.

    Piyasadaki dengesizlikler üzerine mağduriyet yaşayan milyonlarca kiracı ise hükümeti harekete geçirdi.

    Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ortaklığında çalışmalar başlatıldı.

    İlk toplantısını dün gerçekleştiren dört bakanlık, yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından önemli kararlar aldı.

    3 çözüm yolu hazırlandı

    Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldü.

    Buna göre; vatandaşları rahatlatmayı amaçlayan bakanlıklar ilk olarak 3 seçenek üzerinde durdu.

    Kira artışı toplantısından çıkan kararlar #1

    Hollanda modeli

    Bu seçeneklerden ilki Hollanda'da da planlanan uygulama. Belli bölgelerde kira artışlarına sınırlama getirilecek. Belirlenen bölgede idarenin belirleyeceği bir artış oranı olacak, ev sahipleri bunu aşamayacak. Bu model özellikle İstanbul'un bazı semtlerinde uygulanacak.

    Kiralık projeler

    Diğer bir seçenek ise yine Avrupa'da uygulandığı gibi inşaat şirketleri sadece kiraya vermek için konut üretecek. Bu konutlar TOKİ veya belediyeler aracılığıyla da yapılabilecek. Vergi istisnaları uygulanacağı için bu konutların maliyeti de piyasaa göre düşük olacak.

    Fahiş artışa ceza

    Son seçenek de cezaları kapsıyor. Türkiye'de yasa gereği 5 yıla kadar olan kira artışları TÜFE'ye göre yapılıyor. Sonrasında ev sahipleri isterse yeni bir kira tespiti yapabiliyor. Ev sahiplerinin kiracıyı yüksek artışa zorlamaması için denetim ve ceza mekanizması kurulacak.

    Kira artışı toplantısından çıkan kararlar #2


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