Kira düzenlemesi nedir, nasıl yapılacak? Kira desteğinden kimler faydalanabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kira müjdesi haberinden sonra ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar kira düzenlemesi nedir, fatura desteği mi geliyor sorularını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz. Kabine Toplantısı'nda ele alacağız' demesi üzerine bugün gerçekleşecek olan toplantının detayları merak edilmeye başladı.

Kabine Kurulu toplantısında detayları konuşulacak olan kira düzenlemesi nedir, nasıl yapılması planlanıyor, su, elektrik, doğalgaz faturalarına destek mi gelecek soruları vatandaşların araştırma konusu oldu.

Peki, Kira müjdesi (düzenlemesi) nedir? Kira, doğalgaz, elektirik fatura desteği mi geliyor? İşte detaylar..

KİRA DÜZENLEMESİ NEDİR?

Kira düzenlemesi hakkında açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" dedi.

Bu açıklama ardından binlerce kişi, "kira düzenlemesi nasıl olacak, kira yardımı mı yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

KİRA DESTEĞİ NASIL OLACAK?

Esnaf temsilcilerinin bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde kira ve fatura desteği talebi gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu taleplerin 14 Aralık Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği müjdesini duyurdu.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaf biliyorsunuz dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor. Bazı esnaf siftah bile yapamasa da kiralar işliyor, faturalar gelmeye devam ediyor. Bu nedenle zor durumda kalan esnafa yönelik çözüm getirilmesi bekleniyor.

Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor.

Burada esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin de verilebileceği ifade ediliyor. Pandemi bitene kadar bu desteklerin verilmesi planlanıyor.

Destek rakamları kira gelirlerine göre belirlenecek. Yani esnafın ne kadar ödemesi var göz önünde bulundurularak ona gör bir oran belirlenmesi planlanıyor.

Bunların hepsi bugünki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak ve Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.