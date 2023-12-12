Kira fiyatları düşüyor! Mehmet Şimşek paylaştı: Enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemenin konut arzını artırdığını belirttiği paylaşımında özellikle büyükşehirlerde kiraların gerilemeye başladığını açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin gündem konularından biri de özellikle büyükşehirlerdeki kiralık konut fiyatları.

Son dönemlerde artan kira fiyatları için yeni düzenlemeler yürürlüğe sokuldu.

Kısa vadeli kiralamalar için yapılan düzenlemeler sonuç göstermeye başladı.

Bu düzenleme konut arzını artırırken, kira fiyatları da düşüşe geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konu dahilinde sosyal medya hesabı X'te bir paylaşım yaptı.

"Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı"

Bakan Şimşek, şu cümleleri kullandı;

Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı.

"Enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte"

Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte.

Peki söz konusu düzenlemenin kapsamı nedir?

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, Resmi Gazete’de yayınlandı.

2 Kasım günü kısa süreli kiralamalara ilişkin mevzuat ve yasal düzenleme yürürlüğe girdi.

Kanun, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsamakta.

1 milyona varan ceza uygulaması

Bu bağlamda izin belgesiz kiralamalarda, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Aynı zamanda bu kişilere izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek.

Verilen bu süreç sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam eden kişilere ise bu kez 500 bin tl ceza uygulanacak.

Tekrar izin belgesi için verilen 15 günlük sürede yeniden izin belgesi almayan kişilere 1 milyon TL para cezası alacak.