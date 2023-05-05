Kırgız sanatçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı besteledi

Türkiye, 9 gün sonra sandık başına gidecek.
Zaman daraldıkça heyecan artarken, siyasi partiler de çalışmalarına hızla devam ediyor..
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken @cesurmillet Twitter hesabından yayınlanan “Cesaret Sensin Erdoğan” şarkısı çok kısa sürede milyonlara ulaştı.
Sözleri özel olarak yazılan ve Kırgız sanatçı Turdakun Niazaliev tarafından seslendirilen şarkı, yarım saat içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Şarkının sözleri
Rasat Medya tarafından hazırlanan ve büyük beğeni toplayan şarkının sözleri ise şöyle;
"Dünyaya dur diyen o kahraman
Cesaret sensin Erdoğan
Eğilmez başıyla o dik duran
Adalet sensin Erdoğan
Yorulmayan yıkılmayan yılmayan
Recep Tayyip Erdoğan
Eğilmeyen bükülmeyen susmayan
Recep Tayyip Erdoğan
Umutsun bitmeyen mazlumlara
İşaret sensin Erdoğan
Uzandı ellerin tüm dünyaya
Asalet sensin Erdoğan"