Kırgız sanatçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı besteledi 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken @cesurmillet Twitter hesabından yayınlanan “Cesaret Sensin Erdoğan” şarkısı çok kısa sürede milyonlara ulaştı.

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Türkiye, 9 gün sonra sandık başına gidecek.

Zaman daraldıkça heyecan artarken, siyasi partiler de çalışmalarına hızla devam ediyor..

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken @cesurmillet Twitter hesabından yayınlanan “Cesaret Sensin Erdoğan” şarkısı çok kısa sürede milyonlara ulaştı.

Sözleri özel olarak yazılan ve Kırgız sanatçı Turdakun Niazaliev tarafından seslendirilen şarkı, yarım saat içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Şarkının sözleri

Rasat Medya tarafından hazırlanan ve büyük beğeni toplayan şarkının sözleri ise şöyle;

"Dünyaya dur diyen o kahraman

Cesaret sensin Erdoğan

Eğilmez başıyla o dik duran

Adalet sensin Erdoğan

Yorulmayan yıkılmayan yılmayan

Recep Tayyip Erdoğan

Eğilmeyen bükülmeyen susmayan

Recep Tayyip Erdoğan

Umutsun bitmeyen mazlumlara

İşaret sensin Erdoğan

Uzandı ellerin tüm dünyaya

Asalet sensin Erdoğan"