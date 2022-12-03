Kırıkkale, savunma sanayisi yatırımlarıyla şahlanıyor

Roketsan, Türk savunma sanayisinin önemli merkezlerinden Kırıkkale'de, 9 bin 500 dönümlük alanda yeni yatırımını 2023 yılında faaliyete geçirecek. Bakan Mustafa Varank, yatırım yerini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Roketsan’ın Kırıkkale’deki yeni yatırım yerini ziyaret etti.

Ziyarette Varank’a Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’nin yanı sıra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da eşlik etti.

Yatırım alanında incelemelerde bulunan Varank, Türkiye'yi kritik teknolojilerde ve alanlarda bir adım öne çıkaracak çok ciddi yatırımın yapıldığını belirterek, "Burada şu anda mevcut çalışmalarının yanında Roketsan geleceğe dönük farklı teknolojilerdeki hem savunma sanayinde hem de farklı alanlardaki yatırımlarını gerçekleştirecek. 9 bin 500 dönümlük büyük bir arazide Kırıkkale'de bu yatırımı gerçekleştiriyorlar. Burada istihdam kapasiteleri, binli rakamları geçecek, çok ciddi bir istihdam olacak." dedi.

"Türkiye'nin kalbine oturttuk"

Bakan Varank, Roketsan’ın roket teknolojilerinde farklı mühimmatlarda, Türkiye’ye önemli kazanımlar getiren, savunma sanayisinin göz bebeği firmalarından biri olduğunu anlatarak, "İşte buradaki tesislerle hem kapasitesini arttıracak hem de yeni çalışmalar yapacak. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) burada, Roketsan burada, özel sektör firmalarımız bu dönemde çok ciddi yatırımlar yapıyor. Kırıkkale'ye kazandırdığımız silah OSB’nin yanında özellikle kamu arazilerini de güçlü firmalarımıza tahsis ederek burada ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tabii Kırıkkale'nin konumu, Ankara'ya yakınlığı ve ciddi ulaşım akslarıyla Kırıkkale’yi adeta Türkiye'nin kalbine oturtmamız sayesinde bu yatırımlar burada devam edecek." diye konuştu.

"Yeni yatırımlar yolda"

Bakan Varank, özel sektörle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı firmalarıyla Kırıkkale'ye yatırım yapmaya devam edeceklerine işaret ederek, "Özel sektör firmalarımızın dolum tesislerinden farklı üretim alanlarına kadar çok ciddi yeni yatırımları olacak. Biz Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmanın derdindeyiz. Türkiye'yi üretimle kendi kendine yetebilen bir ülke yapmanın derdindeyiz. Bu manada da Kırıkkale'nin ülkemize ve ülkemizin ekonomisine verdiği katkı çok önemli. Ben hem Kırıkkaleli hemşehrilerimize, sayın valimize, vekillerimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bütün sektörleri olduğu gibi savunma sanayisini de desteklediklerinin altını çizerek, "Bu yatırıma da ciddi teşvikler verdik. Teşvik belgeleri düzenledik. Bu sayede bu yatırımların önünü açmış olduk." diye konuştu.

"Mühendislik çalışmaları başlayacak"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de yatırım yerinin Türkiye için çok güzide altyapıların hayata geçirileceği bir bölge olacağına değinerek "Bu bölge ülkemiz için çok faydalı, çok yararlı teknolojileri geliştireceğimiz, hem ekonomiye çok ciddi katkısı olan hem de teknolojik anlamda Türkiye'yi ön plana çıkaracak çalışmaları tamamlayacağımız bir alan olacak." dedi.

Mart 2023’te mühendislik çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Genel Müdür İkinci, "Bir kısmı açıp faaliyete geçireceğiz, peyderpey üzerine koya koya tesislerin kapasitesini arttıracağız." dedi.