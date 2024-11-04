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Haber Merkezi

Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi.

Şüpheli E.Ş, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KIRIKKALE VALİSİ MAKAS SALDIRI HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

Belediye Başkanı Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un vefat haberini duyuran ise Kırıkkale Valisi Mehmet Makas oldu.

Hastane önünde açıklamalarda bulunan Makas, hem Kırıkkale'ye hem de Balışeyh halkına başsağlığı diledi.

Vali Makas, öldürülen belediye başkanı Şen'in uğradığı saldırı hakkında bilgi verdi.

BAŞKANIN ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ: KURŞUN YAĞDIRDI

Vali Makas, önce başkan Şen'in şantiye alanına giderken aracının önünün saldırgan tarafından kesildiğini söyledi.

Aracın önünün kesilmesiyle başlayan kavgada daha sonra silah seslerinin yükseldiğini açıklayan Vali Makas, olayda yaralananların apar topar hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını da sözlerine ekleyen Vali Makas, saldırganın suç aletiyle birlikte yakalanmış olduğunu da paylaştı.

FAİL SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın saldırıya ilişkin sözleri şöyle: