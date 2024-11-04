Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi.
Şüpheli E.Ş, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KIRIKKALE VALİSİ MAKAS SALDIRI HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ
Belediye Başkanı Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un vefat haberini duyuran ise Kırıkkale Valisi Mehmet Makas oldu.
Hastane önünde açıklamalarda bulunan Makas, hem Kırıkkale'ye hem de Balışeyh halkına başsağlığı diledi.
Vali Makas, öldürülen belediye başkanı Şen'in uğradığı saldırı hakkında bilgi verdi.
BAŞKANIN ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ: KURŞUN YAĞDIRDI
Vali Makas, önce başkan Şen'in şantiye alanına giderken aracının önünün saldırgan tarafından kesildiğini söyledi.
Aracın önünün kesilmesiyle başlayan kavgada daha sonra silah seslerinin yükseldiğini açıklayan Vali Makas, olayda yaralananların apar topar hastaneye sevk edildiğini belirtti.
Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını da sözlerine ekleyen Vali Makas, saldırganın suç aletiyle birlikte yakalanmış olduğunu da paylaştı.
FAİL SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın saldırıya ilişkin sözleri şöyle:
Öncelikle Kırıkkale’mizin Balışeyh’imizin başı sağ olsun. Bu sabah saat 10 civarı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen Beyefendi ekibiyle beraber şantiye sahasına çalışmaya giderken fail tarafından önleri kesiliyor. Öncelikle bir kavga, akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. Dönüşmesi neticesinde 5 yaralı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen Beyefendi ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız hastaneye sevk edilmiş ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 arkadaşımızın hayati tehlikesi yok. Fail elimizde, ilçe emniyet amirliğimiz tarafından ele geçirilmiş durumda suç aletiyle birlikte. Adli tahkikat başlamıştır, kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.
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