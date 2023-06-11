Kırıkkale'de duvarları yıkılan ağırdaki küçükbaş hayvanlar sele kapıldı Kırıkkale'de sağanak yağış sebebiyle meydana gelen selden etkilenen birçok köyde ev ve ahırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Kevenli köyünde duvarları yıkılan ağırdaki 21 küçükbaş hayvan sele kapıldı.

İHA

Sağanak yağışın etkili olduğu Kırıkkale'nin Balışeyh, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde vatandaşlar çok zor anlar yaşadı.

Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde etkili olan sel yolun 50 metrelik bölümünü çökertti.

Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyünden geçen derenin taşması sebebiyle evleri ve ağırları su bastı.

Sel suları bazı bahçe duvarlarını yıkıp geçti.

Hayvanlar sele kapıldı

Keskin ilçesinin Turhanlı köyünde tarım arazileri büyük ölçüde zarar gördü.

Kevenli köyünde de duvarı yıkılan ahırdaki 21 küçükbaş hayvan sele kapılarak kayboldu.

Kırıkkale Valiliği Özel İdaresi ekiplerince selin etkilediği köylerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

"Bahçelerimizi sel götürdü"

Yağmurun ardından selin geldiğini ifade eden Tayyip Yıldırım, "Sel evimize vurdu. Yemlerimiz, samanlığımız ıslandı, yoncalarımız battı. Bahçelerimizi sel götürdü" diye konuştu.

Selin büyük olduğunu anlatan Hacı Ömer Sadıç, "Çok büyük bir sel geldi. Hasarlarımız büyük, duvarlarımız yıkıldı. Ekinlerimizde zarar var. Allah yardım etsin. Ben bu yaşa geldim geleli böyle bir sel görmedim" ifadesini kullandı.

Davut Demircan, "Sel yaşandı, Allah'tan geldi. Cümlemize geçmiş olsun. Zararımız büyük, kanal da olmayaydı köyü sel götürürdü tamamen" dedi.