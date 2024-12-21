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İHA

Kırıkkale'de edinilen bilgiye göre, Y.E.U. idaresindeki 71 AAG 481 plakalı Opel marka otomobil, hemzemin geçitte arızalanarak hareket edemez hale geldi.

SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU

Bu sırada makinist G.K. yönetimindeki yük treninin yaklaştığını fark eden sürücü Y.E.U. aracını terk ederek uzaklaştı.

Yük treninin çarptığı otomobil, metrelerce sürüklenerek hurdaya döndü. Kazada yaralanan olmazken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazanın ardından duman çıkan otomobile müdahale etti. Tren seferleri, kaza nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.