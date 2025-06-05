İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın trafik güvenliğini artırmak amacıyla duyurduğu gizli yolcu sistemi Kırıkkale’de uygulamaya alındı.
Sivil kıyafetli jandarma personeli yolcu gibi otobüse bindi, sürücüyü seyahat boyunca sessizce denetledi.
SÜRÜCÜLER YOLCULUK BOYUNCA GÖZLENİYOR
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığında denetimleri sıkılaştırdı.
Karakeçili-Kaman karayolunda sefer yapan otobüse binen sivil jandarma, şoförün trafik kurallarına uyup uymadığını takip etti.
Yolculuk sonunda yapılan kontrollerde herhangi bir kural ihlali tespit edilmedi.
EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIYOR
Uygulama noktasında görevli jandarma ekipleri, kurallara uyduğu için şoföre teşekkür etti.
Yolculara da emniyet kemeri takmanın zorunluluk olduğu hatırlatıldı.
Uzman Jandarma Ümit Özdemir, “Emniyet kemeri sizi kaza anında koltuğunuzda sabit tutar. Hayati önem taşır” dedi.
ŞOFÖR VE YOLCULARA GÜVENLİK ÇAĞRISI
Otobüs şoförü Kazım Uyanık, jandarmanın denetimlerinden memnun olduklarını belirtti.
Yolcuları da kemer takmaları konusunda uyardıklarını söyledi.
Jandarma, trafik güvenliği için denetimlerin süreceğini vurguladı.
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