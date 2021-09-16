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    Kırıkkale'de koronalı halde sokağa çıkan bir kişi yakalanınca tepki gösterdi

    Yuva Mahallesi'nde GBT kontrolünde kovid-19 PCR testi pozitif çıkan bir vatandaş, polislerin karantinaya girmesini istemesi üzerine, "Maskeliyim ben abi, artık gerçekten abarttınız" dedi.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 02:49
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    Kırıkkale'de koronalı halde sokağa çıkan bir kişi yakalanınca tepki gösterdi

    Kırıkkale'nin Yuva Mahallesi'nde ilginç anlara şahit olundu.

    2466. Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördüğü Abdullah E.'nin (24) GBT sorgulamasını yaptı. Abdullah E., GBT kontrolünde kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

    Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

    "ABİ GERÇEKTEN ABARTTINIZ"

    Abdullah E., yurtta karantinaya alınmak istenince "Yok abi, gerçekten abarttınız o kadar da olmaz" diyerek, "Maskemi takıp markete gidiyordum. Madem ki testiniz çok doğru, neden ateşim olmadı? Niye baş ağrısı olmadı? Niye benim öksürüğüm yoktu? Benim pozitif çıktı yani" ifadesini kullandı.

    Filyasyon ekipleri, Abdullah E.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulayıp, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya aldı.

    Kırıkkale de koronalı halde sokağa çıkan bir kişi yakalanınca tepki gösterdi #1

    Kırıkkale de koronalı halde sokağa çıkan bir kişi yakalanınca tepki gösterdi #2

    Kırıkkale de koronalı halde sokağa çıkan bir kişi yakalanınca tepki gösterdi #3

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