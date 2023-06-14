Kırıkkale'de sel! Dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü Danacı köyünde kuvvetli yağış sebebiyle ikinci kez meydana gelen sel felaketinde derenin taşmasıyla köy yolu çöktü, tarım arazileri zarar gördü. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu çalışmaları yerinde inceledi.

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Kırıkkale sele teslim oldu.

Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde 3 gün arayla ikinci kez meydana gelen sel felaketinde, derenin taşmasıyla köy giriş yolunun bir bölümü çöktü.

Köy yolunda çökme yaşandı

Çiftçilerin üzüm bağları ve birçok tarım arazisi zarar gördü. Keskin ilçesine bağlı Turhanlı köyünde 2 köprü ve 3 kilometrelik köy yolunda çöküntü meydana geldi.

Konurhacıobası köyünde de ahırı basan sel suları 20 küçükbaş hayvanı telef etti.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hasar gören köylerde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, selin yaşandığı köyleri ziyaret ederek, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi, ilgili kurum müdürlerinden de bilgi aldı.