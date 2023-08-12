Kırıkkale'de yabancı uyrukluların ruhsatsız dükkanı mühürlendi Yahşihan ilçesinde yapılan denetimde yabancı uyruklu bir şahsın işlettiği ruhsatsız dükkan, zabıta tarafından mühürlenerek kapatıldı.

İHA Türkiye genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Şehirlerde de bu kapsamda denetimler arttı. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yabancı sığınmacılara yönelik denetimler yapıldı. Zabıta görevlileri, yabancı uyruklu bir şahsa ait büfenin ruhsatsız olduğunu tespit etti. Ruhsatsız dükkan mühürlendi Gıda alanında hizmet verilen dükkan, vergi levhası, iş yeri açma-kapama belgeleri bulunmadığı gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı. Zabıta Müdürü Semih Serhat Göçer, yabancı uyruklu sığınmacılara uyarıda bulunarak, ruhsatsız dükkanda faaliyet gösterilemeyeceği söyledi. Kaldırım üzerine izinsiz yapılan baraka da belediye görevlilerince yıkıldı.