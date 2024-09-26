Güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları sürüyor.
Özellikle sınır kapılarına yakın bölgelerde yürütülen operasyonlarda, her gün yüzlerce kaçak göçmen yakalanıyor.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI
Son olarak Kırklareli'nin Dereköy yolu üzerinde devriye gezen polis ekipleri, şüpheli bir kamyoneti durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan araçla ekipler arasında kovalamaca başladı. Kovalamacanın sonucunda ekipler kamyoneti durdurdu.
13 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
Kamyonette yapılan aramada 2'si Filistin, 11'i Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla E.Y.D. ve C.A. gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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