Kırklareli'de yıkılan bungalovların sahibine gözaltı kararı Sel felaketinde vatandaşların hayatını kaybettiği bungalov evlerini ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilerek işletme sahibi hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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Türkiye'de 2 gündür etkisini gösteren sel can alıyor...

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde de sağanak yağış etkisini gösterdi.

Bölgede mevsim üzerinde etkisini gösteren yağışlar, Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akmaya başladı.

Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarıldı, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

İşletme sahibine gözaltı kararı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, soruşturma başlatıldığı ve bungalov evlerin ruhsata aykırı inşa edildiği bilgisini paylaşarak şunları kaydetti:

Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir.

Bölgede çalışmalar devam ediyor

Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.

Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.