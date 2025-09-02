Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 suçlu yurda getirildi

Yurt genelinde huzur ve güvenliğin korunması için kararlılıkla yürütülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin başarıyla gerçekleştirdiği son operasyona dair ayrıntıları kamuoyuna açıkladı.

14 SUÇLU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 suçlu, Gürcistan (8), Arnavutluk (2), Almanya (2), Senegal ve Yunanistan’dan yurda iadeleri sağlandı.

Uluslararası kırmızı bültenle aranan T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D., E.Ç., K.K., O.G., G.Ç. ve M.C.Ü. ile ulusal seviyede aranan T.Y. ve M.U. isimli şahıslar yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüren güvenlik birimleri, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

- “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve A.G. organize suç örgütü üyesi olan T.G. isimli şahıs Gürcistan'da,

- “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs Gürcistan'da,

- “Yağma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.D. isimli şahıs Gürcistan'da,

- "Yağma, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Y. isimli şahıs Gürcistan'da,

- "Kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan'da,

- "Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D. isimli şahıs Gürcistan'da,

- "Kasten öldürmeye tesebbüs (4 kez)" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.D. isimli şahıs Gürcistan'da,

- "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve dolandırıcılık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da,

- ”Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Arnavutluk'ta,

- "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.G. isimli şahıs Senegal'de,

- "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.Ç. isimli şahıs Almanya'da,

- "Cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.C.Ü. isimli şahıs Almanya'da,

- "Silah veya mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması" suçundan ulusal seviyede aranan T.Y. isimli şahıs Arnavutluk'ta,

- "Göçmen kaçakçılığı” suçundan ulusal seviyede aranan aranan M.U. isimli şahıs Yunanistan'da yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.