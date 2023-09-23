Kırmızı ette hile bitmiyor: Dönerin içerisine hindi eti karıştırdılar Son dönemde artan kırmız et fiyatlarına karşılık işletme sahiplerinin kurnazlığı ise tavan yaptı. Bazı işletme sahipleri et dönerin içerisine hindi eti karıştırarak maliyetler düşürme peşine düştü.

ensonhaber.com

Koronavirüs pandemisi ve Rusya ile Ukrayna arasında başlanan savaş enerji ve tedarik zinciri adeta alt üsttü.

Yem fiyatlarının yükselmesi ile birlikte kırmızı et ve ürünlerinde peş peşe gelen zamlar etiketlere yansıdı.

Vatandaşların yüksek fiyata tepki gösterdiği et fiyatları ile ilgili hükümet denetimlerini sıklaştırırken sektör içerisinde yer alanların türlü türlü oyunları ise vatandaşa bıktırdı.

İşletmeler hilelere başvuruyor

Et dönerin maliyetini düşürmek isteyen bazı işletme sahiplerinin yaptığı hileler bitmek bitmiyor.

Türk mutfağında önemli lezzetlerden olan et dönerde bazı işletmeciler, kendi maliyetlerini düşürmek ve ürünü daha ucuza satabilmek için çeşitli hilelere başvuruyor.

Dönere hindi karıştırdılar

Özellikle hilelerin başında ise son zamanda artan hindi eti kullanımı yer alıyor.

Yılbaşında aklımıza gelen tüketimi artan hindi eti satışları tavan yapıyor. 15-20 günlük kısa bir dönemde içerisinde ortalama 5 milyon hindi yılbaşında tüketilmek için üreticiler tarafından kesiliyor.

Her sene gittikçe azalan tüketime karşılık ise yılbaşında satılamayan hindi etlerine işletme sahipleri uygun fiyattan ulaşıp kırmızı etin içerisine karıştırdığı artık bilinen bir olgu.

Aynı renk aynı görüntü

Hileye başvuran işletme sahipleri özellikle soya ve lohusa şerbetiyle birlikte dönerin rengini yüzde 100 dana eti görünümüne getirebiliyor.

Vatandaşa sağlıksız ürün yediriyorlar

Bu sayede dönerin maliyetini düşüren işletmeler vatandaşlara sağlıksız ürünleri ulaştırarak daha fazla kar marjı elde etmeyi öncelik olarak görüyor.

Arasındaki farklar

Kırmız et ve hindi eti arasında ise farklılıklar dikkat çekiyor.

Genel olarak kırmızı ette daha yüksek besin değerleri olsa da yağ oranının oldukça yüksek olması ve büyük oranda kolestrol içermesinden ötürü hindi eti kadar sağlıklı olmadığı bilinmektedir.

İki et türü de yüksek oranda protein içerse de hindi etinde yağ oranı oldukça düşük olduğundan bolca tüketilmesi herhangi bir probleme neden olmamaktadır.

Kırmızı et ise özellikle yaşlı insanlar tarafından çok tüketilmemesi gerekmektedir.

Yüksek oranda yağ barındırmasından ötürü, çokça tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına sebebiyet verebilmektedir.