Kırmızı illerde okullar kapanacak mı? Çok yüksek riskli (kırmızı) illerde eğitim nasıl olacak?

Kırmızı illerde okullar kapanacak mı? Çok yüksek riskli (kırmızı) illerde eğitim nasıl olacak?

Kabine toplantısının ardından MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğini duyurdu. Peki, kırmızı illerde okullar kapanacak mı, eğitim nasıl olacak?

Yeni normalleşme sürecinde, Türkiye'de hızla artan vaka sayıları, 30 binli rakamlara ulaştı.

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında ise yeni normalleşme sürecinin ilk bir ayı ve artan vaka sayıları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

58 ilin çok yüksek riskli (kırmızı) kategoriye dönmesi sonrasında 'Kırmızı illerde okullar kapanacak mı, eğitim nasıl olacak?' sorusu gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili son dakika açıklaması yapıldı.

Peki, kırmızı illerde okullar kapanacak mı? Çok yüksek riskli (kırmızı) illerde eğitim nasıl olacak? İşte, detaylar..

KIRMIZI İLLERDE OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da yüz yüze eğitim ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. MEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır."

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir.

Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

MEB'in açıklamasında yüz yüze eğitime katılımda son sözün velide olduğu bir kez daha vurgulandı.

1 MART'TA ALINAN KARARLAR NELERDİ?

1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapılmıştı.

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları, ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.''