Kırsal nüfus oranının artırılması için ilave tedbirler geliyor

Türkiye'de kırsal kesimin nüfusunun artırılması ek önlemler yolda.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin kırsal nüfusu hızla azalıyor.

Belde ve köylerde yaşayanların toplam nüfusa oranının 2024’te yüzde 7’den yüzde 6,6’ya geriledi.

Bu rakamın 2000’li yılların başında yüzde 35’ler civarında olması ve yıllar içerisinde yaşanan düşüş, devleti ek tedbirler almaya yönlendirdi.

KIRSALDA KALKINMA ARTIRILACAK

Özellikle genç nüfus hızla kırsaldan uzaklaşırken, hem kırsal kalkınmayı artırmak hem de tersine göç konusunda alınması gereken ilave tedbirlere Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı programında yer verildi.

KIRSALIN ÇEKİCİLİĞİ ARTIRILACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre; programda, kırsalda nüfus kaybını önlemek ve tersine göçü sağlamak için istihdam imkanlarının iyileştirileceği ve ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal alanların çekiciliğinin artırılacağına vurgu yapılıyor.

ALINACAK TEDBİRLER