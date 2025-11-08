Kırsal nüfus oranının artırılması için ilave tedbirler geliyor

- Türkiye'de kırsal nüfusun azalması nedeniyle hükümet yeni önlemler alacak.
- TÜİK verilerine göre, kırsal nüfus oranı 2024'te yüzde 6,6'ya düşecek.
- Cumhurbaşkanlığının 2026 programında, istihdam olanaklarını geliştirerek tersine göçü teşvik etmeye yönelik tedbirler planlanıyor.
Türkiye'de kırsal kesimin nüfusunun artırılması ek önlemler yolda.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin kırsal nüfusu hızla azalıyor.
Belde ve köylerde yaşayanların toplam nüfusa oranının 2024’te yüzde 7’den yüzde 6,6’ya geriledi.
Bu rakamın 2000’li yılların başında yüzde 35’ler civarında olması ve yıllar içerisinde yaşanan düşüş, devleti ek tedbirler almaya yönlendirdi.
KIRSALDA KALKINMA ARTIRILACAK
Özellikle genç nüfus hızla kırsaldan uzaklaşırken, hem kırsal kalkınmayı artırmak hem de tersine göç konusunda alınması gereken ilave tedbirlere Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı programında yer verildi.
KIRSALIN ÇEKİCİLİĞİ ARTIRILACAK
Türkiye gazetesinin haberine göre; programda, kırsalda nüfus kaybını önlemek ve tersine göçü sağlamak için istihdam imkanlarının iyileştirileceği ve ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal alanların çekiciliğinin artırılacağına vurgu yapılıyor.
ALINACAK TEDBİRLER
Kırsalda üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi amacıyla ilgili mevzuatta iyileştirmeler gerçekleştirilecek.
Kırsal mahalle, köy ve orman köylerinin sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması için aile işletmelerine yönelik destekler geliştirilecek.
Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına hibe desteği verilecek.
Ayrıca kırsal ekonominin büyümesi için desteklenecek tarım dışı sektörler çeşitlendirilecek, girişimcilik ve kırsal yenilikçilik teşvik edilecek.
Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımları, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkârlık faaliyetlerine hibe desteği sağlanacak.
Yine organik tarım, erozyon kontrolü ve biyoçeşitliliğe yönelik pilot projeler desteklenecek.