Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,'2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması' törenine katıldı.

Kırşehir'de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma gerçekleştirdi.

Kırşehirliler tarafından büyük bir coşku ve kalabalıkla karşılaşan Erdoğan, çocuklar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Yapılan törende ebediyete irtihal eden ahileri, esnaf ve sanatkarları rahmetle yad eden Erdoğan, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı'nın kutlu, kardeşliklerinin daim olmasını diledi.

ERDOĞAN, AHİLİK MÜESSESİNİ GENÇ NESİLLERE TANITMANIN GAYRETİNDE OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkarın Türkiye'deki gibi köklü bir geleneğe, tarihi bir role sahip olmadığını söyleyen Erdoğan, Esnaf Bayramı'nı, ilmin irfanla, ticaretin ahlakla bütünleştiği ahilik müessesini tüm dünyaya ve genç nesillere en güzel şekilde tanıtmanın vesilesi haline getirmenin gayreti içinde olduklarını da ifade etti.

Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuklardan yoğun ilgi VİDEO

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AHİLİK ONUR ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ahilik Onur Ödülü"nü takdim etti.

Programa katılan bazı çocukları sahneye davet ederek onlarla bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Ahi Evran Yılı Resim Yarışması Ödül Töreni’nde dereceye girenlerİ tebrik etti.





GENÇLERE ÖDÜLLERİ TESLİM EDİLDİ

Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahi Evran Yılı Resim Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. 34. Ahilik Haftası Ödül Töreni kapsamında, Trabzon'dan Yaprak Meral'a "yılın çırağı", Antalya'dan Ali Korkmaz'a "yılın kalfası", Hatay'dan Behzat Böke'ye "yılın ahisi" ödülünü verdi.

SARILARAK TESELLİ ETTİ

Sahneye çıkan çocuklardan bazıları, Erdoğan'ı görünce heyecanlanarak ağlamaya başladı. Çocuklara sarılarak teselli eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzen anlara vesile oldu.

"AHİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı törende yaptığı konuşmada son olarak şu sözlere yer verdi: "Yine, yılın çırağı, kalfası ve ahisi ödülleriyle ahilik hizmet ödülünün takdim edileceği arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Bizi, Ahilik Onur Ödülü'ne layık gören ahilerimize şükranlarımızı sunuyorum."



