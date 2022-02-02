Kış Kartalı Harekatı'nın detayları belli oldu

Kış Kartalı Harekatı'nda uçaklar, 165 km. derinlikteki Karacak, 85 km. derinlikteki Sincar ve 9 km. derinlikteki Derik'te, teröristlere ait hedefleri eş zamanlı vurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği "Kış Kartalı Harekatı" ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kampları tahrip edildi.

Diğer harekatlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu.

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI

Sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilen Kış Kartalı Harekatı'nda, büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

İHA VE SİHA'LARDAN TAM İSABET

Harekatta 6 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı.

Uçaklar, Irak sınırından 165 kilometre derinlikteki Karacak ve 85 kilometre derinlikteki Sincar ile Suriye sınırından 9 kilometre derinlikteki Derik'teki hedefleri tam isabetle eş zamanlı vurdu.

3 FARKLI BÖLGEDE 80'E YAKIN HEDEF TAHRİP EDİLDİ

60 civarındaki hava aracının görev aldığı Kış Kartalı Harekatı'nda 3 farklı bölgede 80'e yakın hedef tahrip edildi.

MÜHİMMAT DEPOLARI BİRBİRİ ARDINA PATLADI

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait mühimmat depolarında, birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

SÖZDE YÖNETİCİLERİN TOPLANTI YAPTIĞI BİNA DA VURULDU

Ayrıca terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir bina da harekatla vuruldu.