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- Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2021 Zorunlu kış lastiği uygulaması bitiş tarihi
Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2021 Zorunlu kış lastiği uygulaması bitiş tarihi
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 11:42
202 yılının Aralık ayından beri devam eden kış lastiği uygulamasının ne zaman sona ereceği araştırılıyor.
Bahar aylarına yaklaşırken araç sahipleri, Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? sorusuna yanıt arıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ülke genelindeki denetimlerde, trafik polislerince 164 bin 793 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kış lastiği kullanılmadığı tespit edilen 511 araçla ilgili cezai işlem uygulandı.
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? İşte, 2021 Zorunlu kış lastiği uygulaması bitiş tarihi..
UYGULAMA NE ZAMAN BİTECEK?
Araç denetimleri, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.
1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara kış lastiği takmayan sürücülere, 835 lira ceza verilecek. Cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, %25 indirim uygulanarak 626,75 TL ödenecek.