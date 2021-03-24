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Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2021 Zorunlu kış lastiği uygulaması bitiş tarihi

Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2021 Zorunlu kış lastiği uygulaması bitiş tarihi

Aralık ayından bu yana devam eden zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman biteceği merak ediliyor. Kış lastiği kullanan sürücüler, 'Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?' sorusuna yanıt arıyor.