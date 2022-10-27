Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Türkiye'de kış saati uygulaması kaldırıldı mı?

Kış ayları yaklaşırken Türkiye'de kış saatine geçilip geçilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Avrupa ülkelerinin, yaz saatinden kış saati uygulamasına geçtiği bilinmekte. Peki Türkiye'de geçilecek mi?

Bu sene de Ekim ayının son günlerinin gelmesi ile beraber kış saati konusu merak edilmeye başlandı. Özellikle hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kış saati uygulaması yeniden gündem oldu. Önceki senelerde Ekim ayın son haftasında Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan gece kış saati uygulamasına geçilirdi ve saatler de 1 saat geri alınırdı. Peki bu sene kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Türkiye'de Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta, saatler bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasının tüm sene boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Türkiye’de kış saati uygulamasına son verilirken yaz saati uygulamasının 5 senedir devam ettiği bilinmekte. Ayrıca yaz saati uygulaması güneş ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla, enerji tasarrufu da yapmak amacıyla uygulanıyor.

Yaz saati uygulaması ne anlama geliyor?

Ülkemiz, yaz saati uygulamasına 2016 yılında güneş ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla geçmişti. Yaz saati uygulaması ile beraber mesai ve eğitim saatlerinde karanlık sürenin azaltılması planlanmakta.