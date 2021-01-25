Kısıtlama boyunca 27 bin 839 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 18-25 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 27 bin 839 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını duyurdu.

Türkiye, bir hafta sonunu daha koronavirüsle mücadele kapsamında evde geçirdi.

Büyük ölçüde yurt genelinde kısıtlama kurallarına uyulurken, ihlaller de yaşandı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı

27 BİN KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Bu kapsamda hafta içi 21.00-05.00 arasında, hafta sonu ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, uymayanlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "18 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 22 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 25 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 27 bin 839 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemiyle mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artışıyla birlikte uygulanmaya başlanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarında, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre yasaktan muaf olanlar belirlendi.

Bu genelgeye göre, kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarı çıkanlara para cezası uygulanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.