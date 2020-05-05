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    Kısıtlamanın bittiği Malatya'da araç yoğunluğu oluştu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kente giriş ve çıkışlarda polis kontrol noktaları oluşturuldu, sürücülerin ateşi ölçüldü.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 14:24
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    Kısıtlamanın bittiği Malatya'da araç yoğunluğu oluştu

    Koronavirüse karşı önlem amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan, kente giriş-çıkış kısıtlaması, 7 şehirde kaldırıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamasıyla, kısıtlamanın kaldırıldığı iller arasında yer alan Malatya'ya giriş ve çıkışlarda bugün yoğunluk oluştu.

    BAŞKA ŞEHİR İÇİN GELDİLER

    Saat 24.00'te sona eren kısıtlamanın ardından kentin çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarına gelen sürücüler, başka kente gitmek istedi.

    Seyahat kısıtlamasının sona erdiği Malatya'da araç yoğunluğu İZLE

    ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

    Ekipler tarafından durdurulan sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü, maske taktırıldı, daha sonra kimlik sorgusu yapıldı. Araç içinde sosyal mesafe kuralına uymayanlar ise uyarıldı.

    Sürücüler, şehrin giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğuna neden oldu.

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