Kıvırcık Ali kimdir, gerçek adı nedir? Kıvırcık Ali ne zaman, neden öldü? Kıvırcık Ali şarkıları..

Kıvırcık Alı lakabıyla tanınan Ali Özütemiz, ölümünün 10. yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Kıvırcık Ali hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Türk halk müziği sanatçısı Kıvırcık Ali, vefatının 10. yılında büyük bir özlemle anılıyor.

Gül Tükendi Ben Tükendim, Isırgan Otu, Üçüncü Gurbet, Hepimize Yeter Dünya albümleriyle tanınan Kıvırcık Ali ile ilgili bilgiler yeniden gündem oldu.

Kıvırcık Ali kimdir, gerçek adı nedir, nereli, ne zaman öldü gibi sorular araştırılıyor.

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

Aşık Ali adlı bir halk ozanının oğlu olan Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali, Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde 11 Ekim 1968'de doğdu.



İlkokulu bitirdikten sonra okumadı. 1983 yılında İstanbul'a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu.



Bir yandan konfeksiyon atölyesinde çalışırken, solfej dersleri alarak ve düğünlerde saz çalarak müzikle ilgisini sürdürdü.

1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in Hapishane Ranzaları 2 isimli albümüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel stüdyo çalışmasına başlamış oldu.



1994-1998 yılları arasında yaptığı albümler piyasaya sürülmedi fakat bu sürede başta Aşık Nuri Yücel olmak üzere birçok sanatçının albümünde sanat yönetmenliği yaptı.



1995'te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar'ı kurdu ve Türkülerden Türkülere Yol Eyledik ve Türküler Kimliğimiz adlı iki albüm çıkarttı.



1999'da ilk solo albümü Gül Tükendi Ben Tükendim'i hazırladı ve aynı sene İber Müzik etiketiyle piyasaya sürüldü.



Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, televizyon programlarına katıldı. Bestelerini birçok sanatçı seslendirdi.

Sanatçı Aslı Güven ile evliydi.

KIVIRCIK ALİ NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Kıvırcık Ali olarak bilinen sanatçı 11 Ocak 2011 tarihinde Çatalca Tepecik mevkiinde saat 5.30'da kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İstanbul, Hadımköy'deki Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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