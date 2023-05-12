Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti Kahramanmaraş depreminin ardından eleştirilerin hedefi olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifasını verdi.

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Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarıyor.

Tarihin bu en büyük yıkımından sonra girişilen büyük seferberlik sırasında o günlerde ortaya çıkan çadır ihtiyacı için tüm imkanlar ortaya konuldu.

Bu sırada Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıktı.

Çadır satışı büyük tepkiye neden oldu

Bu olayından sonra Kızılay Başkanı Kerem Kınık, eleştiri oklarının hedefi olmuş günlerce süren bir tepki yağmuruna tutulmuştu.

Kerem Kınık istifa etti

Bu yaşananların ardından Kınık'tan istifa haberi geldi.

Kınık, Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gençlerin sorularını yanıtladığı etkinlikte konuya değinmiş, yaşananlardan üzüntü duyduğunu açıklamıştı.

"Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez"

Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle de bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak sıkıntısının olmaması gerekir."